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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因美国天气前景改善

路透7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，交易商称，因美国中西部天气前景改善，有利于作物生长，且市场出现获利了结卖盘。

天气预报显示，美国中西部未来两周湿度增加，将有助于玉米和大豆的生长，并使正在授粉的玉米受损的风险消退。

产量预测机构Lanworth周三下调2013/14作物年度全球玉米和大豆产量预估，因美国主要种植区过去两周意外出现“高温干燥天气”。

乙醇生产厂和粮仓的现货玉米买入价周三上扬，受助于农户销售放缓，且供应为16年来最紧。以谷物为基础的燃料添加剂生产商的利润率攀升也扶助支撑现货买入价。

农业部将于周四1230 GMT发布周度出口销售报告。市场预计，上周出口销售旧作玉米0-20万吨，出口销售新作玉米120-140万吨。

9月合约 的关键阻力位在50日移动均线切入位5.66美元，九日相对强弱指标为41。

9月玉米合约 跌6-3/4美分，报5.38-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为160,841口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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