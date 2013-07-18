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市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT-12月玉米收低，因美国天气改善有利作物生长

路透7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商说，因预报美国中西部天气好转将有利作物生长，且投资人对玉米获利了结。

一农业气象学家周四称，美国中西部未来两周将迎来间歇性骤雨，且天气不是极度炎热，这将提振玉米授粉前景及扶助大豆作物成长。

美国农业部周四表示，最新一周出口销售旧作玉米152,900吨，介于预估区间0-200,000吨之内。最新一周出口销售新作玉米1,590,800吨，高于预估区间1,200,000-1,400,000吨。

欧洲交易商说，韩国玉米加工行业协会在周四到期的标购中买入55,000吨玉米，来源地可能是黑海地区。

12月合约 的关键阻力位在50日移动均线切入位5.33-1/4美元，九日相对强弱指标为38。

9月玉米合约 升2-1/2美分，报5.41美元。

12月玉米合约 下跌1-1/4美分，报5.00-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为214,292口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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