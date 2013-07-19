芝加哥期市：CBOT-9月玉米因库存紧张收升，12月玉米因天气忧虑而下跌

路透7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作9月玉米期货周五收高，交易商说，因库存紧张及农户卖盘缓慢，但新作12月玉米合约下跌，因美国中西部天气良好有利作物生长。

一农业气象学家周五称，未来一周美国气温降低并有零星降雨，将提振美国玉米及大豆生长前景。

交易员说，美国中西部现货玉米持稳至大幅走高，许多加工厂及乙醇生产厂的买入价升至纪录水平，因农户推迟出售旧作玉米。

欧洲交易商说，韩国最大牲畜饲料制造商Nonghyup Feed Inc(NOFI)透过标购买入165,00吨饲料用玉米，很可能是来自黑海地区和南非。

技术分析师表示，CBOT新作玉米周五徘徊在关键技术支撑位4.90美元上方，因投资人观望预报未来几周将出现的急需降雨是否会帮助谷物带作物的生长。

12月合约 的关键阻力位在50日移动均线切入位5.65-1/4美元，九日相对强弱指标为46。

9月玉米合约 升3美分，报5.44美元。

12月玉米合约 持平在5.00-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为240,694口。(完)

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