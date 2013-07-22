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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收低，因美国天气良好

路透7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，因美国中西部作物种植区预料本周天气将有利作物成长。

美国农业部(USDA)周一表示，上周出口检验美国玉米890万蒲式耳，低于预期区间的1,000-1,500万蒲式耳。

谷物分析师称，预期美国政府周一将公布的上周玉米和大豆生产状况下降，因炎热和干燥天气给作物生长带来压力，特别是密西西比河西部。

9月合约 的关键阻力位在50日移动均线切入位5.64-3/4美元，九日相对强弱指标为44。

9月玉米合约 跌3-1/4美分，报5.40-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为155,714口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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