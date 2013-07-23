芝加哥期市：玉米期货走低，因美国天气状况有利于玉米授粉

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透7月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，新作12月合约跌至两年半低位，交易商称，因中西部天气状况好转，接近玉米授粉的理想天气。
一位农业气象学家周二称，未来一周到10天，气温温和，偶有小雨量降雨，这将有助于美国中西部玉米授粉和大豆的生长。
美国中西部玉米现货买入价持稳至走高，因农户销售放缓，部分加工厂、粮库和乙醇生产厂的现货买入价创纪录新高。
美国农业部周二称，出口商向墨西哥出口10.64万吨美国玉米。
农业部周一表示，截至周日美国玉米优良率为63%，低于之前一周的66%，高于上年同期的26%。农业部还表示，玉米的吐丝和授粉率为43%。
9月玉米合约 的关键阻力位在50日移动均线切入位6.88-3/4美元，九日相对强弱指标为32。 9月玉米合约 跌18-1/4美分，报5.22-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为312,240口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。