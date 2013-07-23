芝加哥期市：玉米期货走低，因美国天气状况有利于玉米授粉

路透7月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，新作12月合约跌至两年半低位，交易商称，因中西部天气状况好转，接近玉米授粉的理想天气。

一位农业气象学家周二称，未来一周到10天，气温温和，偶有小雨量降雨，这将有助于美国中西部玉米授粉和大豆的生长。

美国中西部玉米现货买入价持稳至走高，因农户销售放缓，部分加工厂、粮库和乙醇生产厂的现货买入价创纪录新高。

美国农业部周二称，出口商向墨西哥出口10.64万吨美国玉米。

农业部周一表示，截至周日美国玉米优良率为63%，低于之前一周的66%，高于上年同期的26%。农业部还表示，玉米的吐丝和授粉率为43%。

9月玉米合约 的关键阻力位在50日移动均线切入位6.88-3/4美元，九日相对强弱指标为32。 9月玉米合约 跌18-1/4美分，报5.22-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为312,240口。(完)

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