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市场报道 | 2013年 7月 25日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于大豆期货急跌的连带影响

路透7月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，交易商称，受累于大豆价格下跌的连带影响，以及美国中西部未来天气状况有利于玉米授粉。

一位农业气象学家周三表示，未来一周到10天，美国中西部气温降低，并有小雨量降雨，将有助于该地区玉米的授粉。

美国农业部将在周四1230 GMT公布周度出口销售数据，分析师预计，美国旧作玉米出口销售10-20万吨，新作玉米销售为60-80万吨。

中西部玉米现货买入价持稳至大涨，因农户销售步伐放缓，且美国玉米供应为17年来最近紧。 　　9月玉米合约 跌14-1/4美分，报5.08-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为239,809口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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