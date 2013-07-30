芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于低吸买盘

路透7月30日 - 玉米期货周二上扬，结束六日连跌，交易商称，因在价格收在三年低位后，低吸买家入市。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 上扬1.4%，录得两周来最大单周涨幅。

天气预报显示，未来一周美国中西部气温不高，且有降雨，有利于玉米授粉，限制了涨幅，尤其是新作合约的涨幅。

美国农业部周一下午报告，上周玉米作物优良率为63%，与之前一周持平，较市场预期高出1个百分点。

农业部还表示，截至7月28日当周，玉米吐丝率为71%，7月底的五年均值为75%，上年同期为93%。

9月玉米合约 升6-1/4美分，报4.95-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为199,503口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)