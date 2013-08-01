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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至2010年10月来最低，因预报美国中西部有雨

路透8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑2.4%，至2010年10月来最低，交易商称，因预报美国中西部较乾旱的地区将迎来降雨，给期货价格带来压力。

预报未来三天爱荷华州西部以及内布拉斯加州东部将有降雨，引发市场抛售。预报称上述地区的降雨量将达到0.5-1.5英寸。

交易商表示，追缴保证金令跌势加剧。

9月玉米合约 触及4.86-1/2美元的2010年10月5日来最低，结算价大跌11-1/2美分，报4.87-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为247,584口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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