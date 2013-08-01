芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至2010年10月来最低，因预报美国中西部有雨

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑2.4%，至2010年10月来最低，交易商称，因预报美国中西部较乾旱的地区将迎来降雨，给期货价格带来压力。
预报未来三天爱荷华州西部以及内布拉斯加州东部将有降雨，引发市场抛售。预报称上述地区的降雨量将达到0.5-1.5英寸。
交易商表示，追缴保证金令跌势加剧。
9月玉米合约 触及4.86-1/2美元的2010年10月5日来最低，结算价大跌11-1/2美分，报4.87-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为247,584口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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