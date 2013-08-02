芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因预报美国中西部有降水

路透芝加哥8月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，交易商说，因预期美国中西部主要种植地区整个周末将迎来降雨。
CBOT旧作9月玉米领跌，因交易商出脱套利交易，因即将开始的收割前景改善。
预期秋季作物产量增加，大大缓解供应紧张的状况。因供应情况紧张，玉米价格在夏季大部份时间上涨。
本周，近月CBOT玉米 大跌3.2%，连跌第三周，期间的累计跌幅达32.1%。
新作12月玉米 本周跌2.7%。
Commodity Weather Group表示，预期美国中西部中部周五晚上将有阵雨，玉米种植带较乾的西南部下周将频繁出现雷暴。
9月玉米合约 跌11-1/2美分，报4.76美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为242,485口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 利棣儿；审校 母红)