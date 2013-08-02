芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因预报美国中西部有降水

****欧洲经济指标预测--4月12日-4月19日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月12日(三) 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.0% 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 3月 减少3.0 减少11.3 按ILO标准计算的失业率 截至2月的三个月 4.7% 4.7% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.2% +2.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)