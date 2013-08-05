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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国天气良好有利作物成长

路透8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，交易商表示，因预报天气将继续良好，有利作物生长，令本季美国玉米作物产量增加。

一气象学家周一表示，8月初气温适宜及时有降雨将提振美国玉米及大豆生长前景。

市场消息称，民间天气预报公司Informa Economics周一预计2013年美国玉米产量将达到创纪录的141.40亿蒲式耳，低于之前预估的142.59亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的139.50亿蒲式耳。

美国农业部称，上周出口检验玉米1,512万蒲式耳，高于预估区间900-1,300万蒲式耳。

9月合约低于所有关键移动均线，九日相对强劲指标为20。

9月玉米合约 跌6-3/4美分，报4.69-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为228,361口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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