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市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 05:10 BJT

芝加哥期市：库存紧蹙推高旧作玉米期价，作物天气良好拖累新作合约走低

路透8月6日 - 芝加哥期货交易所(COBT)玉米期货周二收盘涨跌互现，交易商称，旧作9月合约因库存紧蹙而走坚，美国天气状况良好，有利作物生长，拖累新作12月合约走低。

一农业气象学家周二称，尽管部分地区天气干燥，但8月中之前美国中西部天气凉爽，将有助于美国玉米和大豆的收成前景。

高盛周二将CBOT玉米期货价格预期从之前的每蒲式耳4.75美元下调至4.25美元。

美国环境保护局周二维持2013年生物燃料使用的总体目标不变，但表示将利用其权限削减明年的用量目标。

9月玉米合约低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标为24。 　　9玉米合约 升3美分，报4.72-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,223口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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