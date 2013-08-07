芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国天气状况有利于作物生长

一位农业气象学家周三称，美国玉米种植带未来两周气温适中，土壤湿度总体令人满意，将有利于玉米和大豆作物的生长。

美国中西部玉米现货买入价多数持稳，伊利诺伊州乙醇生产厂的玉米价格上扬，爱荷华州部分乙醇生产厂的玉米价格走低。

在农业部公布8月供需报告前，一项路透对分析师的调查预计，美国玉米产量为创纪录的133.8亿蒲式耳，略低于农业部7月预估的139.5亿蒲式耳。