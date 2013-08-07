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市场报道 | 2013年 8月 8日 星期四 05:10 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国天气状况有利于作物生长

路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受助于美国玉米丰产前景，因美国天气状况有利于作物生长。

一位农业气象学家周三称，美国玉米种植带未来两周气温适中，土壤湿度总体令人满意，将有利于玉米和大豆作物的生长。

美国中西部玉米现货买入价多数持稳，伊利诺伊州乙醇生产厂的玉米价格上扬，爱荷华州部分乙醇生产厂的玉米价格走低。

在农业部公布8月供需报告前，一项路透对分析师的调查预计，美国玉米产量为创纪录的133.8亿蒲式耳，略低于农业部7月预估的139.5亿蒲式耳。

阿根廷政府官员周二称，中国批准首批阿根廷转基因玉米进口，暗示长期由美国主导的转基因市场的竞争加剧。 　　9月玉米合约 跌4美分，报4.68-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为282,054口。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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