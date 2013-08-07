芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国天气状况有利于作物生长

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受助于美国玉米丰产前景，因美国天气状况有利于作物生长。
一位农业气象学家周三称，美国玉米种植带未来两周气温适中，土壤湿度总体令人满意，将有利于玉米和大豆作物的生长。
美国中西部玉米现货买入价多数持稳，伊利诺伊州乙醇生产厂的玉米价格上扬，爱荷华州部分乙醇生产厂的玉米价格走低。
在农业部公布8月供需报告前，一项路透对分析师的调查预计，美国玉米产量为创纪录的133.8亿蒲式耳，略低于农业部7月预估的139.5亿蒲式耳。
阿根廷政府官员周二称，中国批准首批阿根廷转基因玉米进口，暗示长期由美国主导的转基因市场的竞争加剧。 9月玉米合约 跌4美分，报4.68-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为282,054口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。