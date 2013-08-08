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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 05:50 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于空头回补和低吸买盘

路透8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，受助于低吸买盘、库存紧蹙和出现超卖技术信号后浮现的空头回补买盘，另外，大豆期货攀升也提供支撑。

交易商称，玉米期货之前连跌五个交易日，是时候出现技术性空头回补反弹。

今年夏季，美国天气有利于作物生长，美国玉米有望录得创纪录丰产，这使涨势放缓。

农业部公布8月供需报告前的一项路透调查显示，分析师预计美国玉米产量为创记录的139.8亿蒲式耳，略高于农业部7月预估的139.5亿蒲式耳。

农业部周四报告，上周出口销售美国旧作玉米共计29.01万吨，高于预估的0-20万吨，出口销售新作玉米22.09万吨，低于45-70万吨的预估。

现货交易商称，美国中西部玉米现货玉买入价持平至走高，因库存吃紧，以及近期玉米期货价格回落后，农户销售缓慢。

9月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为29。 　　9月玉米合约 升5-1/4美分，报4.73-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为273,063口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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