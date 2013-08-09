芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于美国玉米创纪录丰产前景

路透8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，受累于美国玉米今秋将录得创纪录丰产的前景，交易商称，因美国中西部良好天气状况持续，有利于作物生长。

在美国农业部下周一发布8月供需报告前的一项路透调查预计，美国玉米产量将达创纪录的139.8亿蒲式耳亿，略高于农业部7月时的预估139.5亿蒲式耳。

谷物分析师预计，美国政府将在下周公布的月度供需报告中上调原本已为创纪录水平的2013年玉米和大豆收成预估，因该国天气状况有利作物生长。

产量预估机构Lanworth周五预计，美国玉米产量为140.6亿蒲式耳，高于之前预估的140亿蒲式耳。

一位农业气象学家周五称，未来几周美国气温适中，有利于玉米和大豆作物的生长发育，但缺乏降雨将是个问题。

中国国家粮油信息中心估计，2013/14年度中国小麦进口量将达到650万吨，创下九个年度以来新高，受国际小麦价格较低的推动。粮油信息中心还估计，2013/14年度玉米进口将达到550万吨，比上一年度增加280万吨。

谷物贸易商称，美国中西部玉米现货买入价多数持稳至大幅走高，因近期价格下跌使农户和商业性仓库的销售进一步放缓。

9月玉米合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为25。 9月玉米合约 跌7-3/4美分，报645-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为276,309口。(完)

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