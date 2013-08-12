版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因USDA的作物产量预估值低于市场预期

路透8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商说，因美国农业部作物和库存数据利多市场，且大豆劲涨带动玉米买盘。

美国农业部在周一公布的8月作物报告中表示，预料2013年玉米产量将为创纪录高位的137.63亿蒲式耳，低于分析师预估的139.8亿蒲式耳。

美国农业部称，上周出口检验玉米1,475.9万蒲式耳，多于市场预期的1,100-1,400万蒲式耳。

9月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为32。 　　 9月玉米合约 涨6-1/4美分，报4.72美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为441,552口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐