更正-芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国玉米收成可能创纪录

(更正：正文第二段译文有误，应为“2013年美国玉米总产量将至创纪录的137.63亿蒲式耳”，而非“2013年美国玉米总产量降至创纪录的137.63亿蒲式耳”)

路透8月13日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周二收跌，交易商称，因今秋美国玉米收成可能创纪录。

美国农业部在周一公布的8月供需报告中预计，2013年美国玉米总产量将至创纪录的137.63亿蒲式耳。分析师的平均预估为139.8亿蒲式耳。

气象学家气和分析师周二表示，未来几周美国玉米和大豆收成可能受到影响，因玉米种植带天气转干。

美国天气预测机构MDA Weather Services称，上周在对玉米带六州的田间巡查中发现，美国玉米收成潜力巨大。收成潜力高于农业部对玉米收成的预估。

农业部周一表示，上周美国玉米优良率为64%，与之前一周持平，且高于上年同期的23%。

农业部还表示，玉米蜡熟率为32%，高于之前一周的18%，但不及48%的五年均值。

9月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为25。 5月玉米合约 跌16-3/4美分，报4.55-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为385,811口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>