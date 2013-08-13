更正-芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国玉米收成可能创纪录

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
(更正：正文第二段译文有误，应为“2013年美国玉米总产量将至创纪录的137.63亿蒲式耳”，而非“2013年美国玉米总产量降至创纪录的137.63亿蒲式耳”)
路透8月13日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周二收跌，交易商称，因今秋美国玉米收成可能创纪录。
美国农业部在周一公布的8月供需报告中预计，2013年美国玉米总产量将至创纪录的137.63亿蒲式耳。分析师的平均预估为139.8亿蒲式耳。
气象学家气和分析师周二表示，未来几周美国玉米和大豆收成可能受到影响，因玉米种植带天气转干。
美国天气预测机构MDA Weather Services称，上周在对玉米带六州的田间巡查中发现，美国玉米收成潜力巨大。收成潜力高于农业部对玉米收成的预估。
农业部周一表示，上周美国玉米优良率为64%，与之前一周持平，且高于上年同期的23%。
农业部还表示，玉米蜡熟率为32%，高于之前一周的18%，但不及48%的五年均值。
9月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为25。 5月玉米合约 跌16-3/4美分，报4.55-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为385,811口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。