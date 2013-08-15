芝加哥期市：玉米期货收高，因忧虑天气及作物种植面积前景

路透8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商说，受累于美国作物种植地区天气转干，以及一政府报告显示本作物年农户播种玉米面积少于预期，且美国玉米出口销售强劲。
交易商和气象学家周四表示，美国玉米和大豆种植区的部份地区8月底天气转乾，可能导致收成减少，提振玉米和大豆价格。
美国农业部(USDA)周四称，上周出口销售美国旧作玉米总计负59,100吨，低于预估区间0-200,000吨，出口销售新作玉米总计836,100吨，高于预期区间250,000-450,000吨。
USDA周四表示，由于今年播种季节降雨太多，农户原定的770万英亩玉米种植计划未能全部完成。有340万英亩的农田没有种植玉米。
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周三表示，该国在2013/14作物年将种植356万公顷(879万英亩)商用玉米，低于2012/13年的368公顷(909万英亩)。
行业专家表示，明年阿根廷玉米对中国的出口可能急升至100万吨，上周中国首次批准大规模进口阿根廷玉米，为未来达成更多交易设奠定基础。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。
9月玉米合约 涨16-3/4美分，报4.81-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为392,999口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)