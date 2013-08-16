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市场报道 | 2013年 8月 17日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因预报作物天气改善

路透8月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称在昨日大涨后有获利了结，且预报美国中西部较干燥地区下周末天气将改善。

一农业气象学家周五表示，预报美国中西部中部和北部地区下周末降雨概率增加，这对玉米和大豆作物有利。

谷物商表示，美国中西部的乙醇工厂和玉米加工商周五玉米现货买价跳升，因旧作供应紧张及需求良好。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为46。 　　 近月9月玉米合约 跌7-3/4美分，报4.73-3/4美元。12月合约跌8-3/4美分，报4.63-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,717口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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