芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于大豆市场涨势

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透8月19日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商称，受助于大豆市场涨势，美国中西部乾旱天气可能导致大豆收成减少，推动大豆期价上扬。
一位农业气象学家称，到8月底美国天气转干，将可能开始导致玉米和大豆收成预期被下调。
本周进行的美国中西部Pro Farmer年度田间巡查预计将可能发现玉米和大豆丰产，但同时也会发现作物成熟率低于正常水平。
玉米现货基差周一持稳至走坚。
一项路透对分析师的调查预计，美国农业部周一晚些时候将发布的作物生长报告将显示，美国玉米优良率为63%，低于之前一周的64%。
农业部称上周出口检验玉米706.1万蒲式耳，低于1,100-1,500万蒲式耳的预期。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为60。 9月玉米合约 升19-1/2美分，报4.93-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为302,276口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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