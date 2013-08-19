芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于大豆市场涨势

路透8月19日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商称，受助于大豆市场涨势，美国中西部乾旱天气可能导致大豆收成减少，推动大豆期价上扬。

一位农业气象学家称，到8月底美国天气转干，将可能开始导致玉米和大豆收成预期被下调。

本周进行的美国中西部Pro Farmer年度田间巡查预计将可能发现玉米和大豆丰产，但同时也会发现作物成熟率低于正常水平。

玉米现货基差周一持稳至走坚。

一项路透对分析师的调查预计，美国农业部周一晚些时候将发布的作物生长报告将显示，美国玉米优良率为63%，低于之前一周的64%。

农业部称上周出口检验玉米706.1万蒲式耳，低于1,100-1,500万蒲式耳的预期。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为60。 9月玉米合约 升19-1/2美分，报4.93-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为302,276口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)