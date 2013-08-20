芝加哥期市：玉米期货收跌，田间巡查报告称可能丰产

路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，受累于上日升至近四周高位后出现的获利了结，以及ProFarmer的美国中西部田间巡查报告称可能丰产。

在美国中西部东部俄亥俄州进行田间巡查的小组称该州玉米收成可能接近创纪录水平，而位于中西部西北角的南达科他州的巡查报告称，该州玉米产量可能高于平均水平。内布拉斯加州西南部的玉米收成也可能高于平均水平。

但跌幅受限，因美国玉米优良率下降，以及天气预报称到8月底天气转干，可能导致收成减少。

一位农业气象学家周二称，未来两周美国中西部气温升高，降水减少，可能导致玉米和大豆产量下降。

美国农业部周一称，上周美国玉米优良率为61%，低于之前一周的64%。

中西部玉米现货基差周二多数持稳，因农户卖盘稀落，但爱荷华州Cedar Rapids的玉米现货基差骤降30美分。

阿根廷农业部长周二告诉路透，2012/13年玉米出口可能达2,200-2,400万吨，暗示可能批准更多玉米出口。之前农业部上调了玉米产量预估。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为53。 9月玉米合约 跌9-1/2美分，报4.83-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,510口。(完)

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