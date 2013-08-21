芝加哥期市：CBOT玉米期货收升，因天气乾燥可能降低收成

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储当前使用的相对较新的升息工具“效果良好”
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路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，因天气预报称美国中西部天气转干且气温上升，可能降低作物收成前景。
大豆期货劲涨，也支撑玉米期货市场。
较之玉米，持续至8月底的乾燥及温暖天气可能对大豆生长带来较大的影响，因为大豆正处于对天气变化敏感的结荚阶段。
玉米的产量也可能有所减少，因玉米正处于灌浆期。
相对12月玉米，CBOT近月9月玉米表现强劲，受助于空头回补，现货市场走强，库存紧张及农户销售缓慢。
玉米期货涨幅受限，因ProFarmer田间巡查报告显示，美国中西部最西和最东部玉米的收成前景极佳。但据报告，最大的玉米种植州爱荷华州的玉米产量前景参差不齐。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为57。 9月玉米合约 跌14-1/4美分，报4.98美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为258,711口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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