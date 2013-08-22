芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因中西部部分地区迎来降雨

路透8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因投资者锁定获利，以及干燥的中西部的部分作物种植区迎来降雨，另外，田间巡查发现玉米收成可能高于平均水平。

一位农业气象学家周四称，美国中西部北部的部分地区昨夜的降雨量大于预期，将有助玉米和大豆的生长。

美国农业部周四表示，上周出口销售旧作玉米总计58,200吨，在25,00-125,000吨的预估区间内，销售新作玉米总计43.44万吨，低于70-85万吨的预估区间。

旧作旧9月玉米期货较新作12月合约的价差扩阔，因库存紧蹙，农户销售缓慢，以及玉米现货价格走高。

美国中西部玉米现货基差周四走坚，交易商称，因乙醇加工厂、动物饲养场以及其他买家在收割开始前纷纷买入玉米以满足夏末需求，与此同时，农户卖出仍然缓慢。

Pro Farmer在爱荷华州中东部和东北部的田间巡查发现，玉米收成可能高于平均水平。

周四是田间巡查的第四天，巡查发现，被巡查的七个主要作物种植州的收成预估变数很大，且作物的生长发育远慢于正常生长进度。

巡查将在周四晚些时候结束，预计Pro Farmer将在周五发布2013年玉米和大豆产量预估。其预估将基于巡查的结果和内部数据。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为46。 9月玉米合约 跌10-1/2美分，报4.87-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为280,560口。(完)

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