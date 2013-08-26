版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 27日 星期二 04:54 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因担心美国天气燥热

路透8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，由新作12月合约引领，升至一个月高位，交易商称因投资人担心美国中西部天气燥热，可能影响产量。

指标12月玉米期货 升穿50日移动均线切入位，7月19日来首次收在5美元之上。

美国天气预报显示，未来两日至下周末，美国种植带气温预计将达到95-105华氏度，未来两周预计天气保持干燥。

大型投机商持有CBOT玉米净空头仓位，令市场可能会有空头回补。

美国分析师预计，周一晚美国农业部将公布，美国玉米的优良率将下降1-4个百分点，截至8月18日该周的优良率为61%。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米1,201万蒲式耳，略高于预估的800-1,200万。

12月玉米合约收高30-1/2美分，报5.00-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为447,637口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐