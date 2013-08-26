芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因担心美国天气燥热

路透8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，由新作12月合约引领，升至一个月高位，交易商称因投资人担心美国中西部天气燥热，可能影响产量。

美国分析师预计，周一晚美国农业部将公布，美国玉米的优良率将下降1-4个百分点，截至8月18日该周的优良率为61%。