芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因担心美国天气燥热

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，由新作12月合约引领，升至一个月高位，交易商称因投资人担心美国中西部天气燥热，可能影响产量。
指标12月玉米期货 升穿50日移动均线切入位，7月19日来首次收在5美元之上。
美国天气预报显示，未来两日至下周末，美国种植带气温预计将达到95-105华氏度，未来两周预计天气保持干燥。
大型投机商持有CBOT玉米净空头仓位，令市场可能会有空头回补。
美国分析师预计，周一晚美国农业部将公布，美国玉米的优良率将下降1-4个百分点，截至8月18日该周的优良率为61%。
美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米1,201万蒲式耳，略高于预估的800-1,200万。
12月玉米合约收高30-1/2美分，报5.00-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为447,637口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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