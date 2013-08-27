芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘重挫3%

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透8月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，因玉米在过去两个交易日累计上涨5.8%，至一个月高位后，交易商获利了结。
新作CBOT-12月玉米合约周二盘中跌穿50日移动均线。该合约周一升至该关键技术位之上，为两个月来首次。
玉米价格受压，因中午天气预报称，未来几周爱荷华等州的降雨量将多于之前预期。
指标12月玉米期货 收跌14-1/4美分，报每蒲式耳4.86-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为291,115口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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