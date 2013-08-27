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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘重挫3%

路透8月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，因玉米在过去两个交易日累计上涨5.8%，至一个月高位后，交易商获利了结。

新作CBOT-12月玉米合约周二盘中跌穿50日移动均线。该合约周一升至该关键技术位之上，为两个月来首次。

玉米价格受压，因中午天气预报称，未来几周爱荷华等州的降雨量将多于之前预期。

指标12月玉米期货 收跌14-1/4美分，报每蒲式耳4.86-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为291,115口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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