芝加哥期市：CBOT旧作玉米期货收高，新作玉米受技术性抛售打压走低

新作12月玉米期货 跌穿位于40日移动均线的关键技术位，但市场在周一低位4.79美元寻获支撑。

分析师预期，美国农业部周四早上公布的报告将显示最新一周出口销售旧作玉米介于负5万吨至15万吨，之前一周为5.82万吨。预料最新一周出口销售新作玉米介于35万吨至55万吨，之前一周为43.44万吨。