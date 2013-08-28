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市场报道 | 2013年 8月 29日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT旧作玉米期货收高，新作玉米受技术性抛售打压走低

路透8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三涨跌互见，交易商说，旧作玉米上升，受现货市场走强带动，而新作玉米受技术性抛售打压走低。

新作12月玉米期货 跌穿位于40日移动均线的关键技术位，但市场在周一低位4.79美元寻获支撑。

分析师预期，美国农业部周四早上公布的报告将显示最新一周出口销售旧作玉米介于负5万吨至15万吨，之前一周为5.82万吨。预料最新一周出口销售新作玉米介于35万吨至55万吨，之前一周为43.44万吨。

指标12月玉米期货 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳4.80-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为227,705口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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