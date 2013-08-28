芝加哥期市：CBOT旧作玉米期货收高，新作玉米受技术性抛售打压走低

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三涨跌互见，交易商说，旧作玉米上升，受现货市场走强带动，而新作玉米受技术性抛售打压走低。
新作12月玉米期货 跌穿位于40日移动均线的关键技术位，但市场在周一低位4.79美元寻获支撑。
分析师预期，美国农业部周四早上公布的报告将显示最新一周出口销售旧作玉米介于负5万吨至15万吨，之前一周为5.82万吨。预料最新一周出口销售新作玉米介于35万吨至55万吨，之前一周为43.44万吨。
指标12月玉米期货 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳4.80-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为227,705口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。