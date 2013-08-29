芝加哥期市：玉米期货走低，受累于技术性卖盘

路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，受累于技术性卖盘，抹去本周稍早上涨录得的所有涨幅。

天气预报称，玉米种植带西部的干燥天气将持续，市场未受其影响，因分析师称，玉米作物已十分成熟，不会受到影响。

在新作12月合约 跌至一周新低4.77美元后，部分买家入市。

近月9月合约 收盘接近日低。

周五是CBOT-9月玉米合约 的首个交割通知日前。预计无合约交割。

美国农业部称，上周出口销售旧作玉米负1.5万吨，与负5到正15万吨的预估一致。上周出口销售新作合约67.3万吨，超过35-55万吨的预估区间。 9月玉米合约 跌7美分，报4.97-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为221,523口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)