芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘涨跌互现，指标12月合约本月基本持平

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透8月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘涨跌互现，交易商称，玉米期货盘中多数时间处于平盘之下，收盘前受美国长周末前的空头回补推动反弹。
市场稍早承压，因天气模型显示，未来六到10天，美国中西部作物种植带的降雨将略多于之前的预期。
9月合约 因现货市场走软而承压。美国中西部内陆地区和美国墨西哥湾出口港口玉米现货基差走软，因高温天气加速玉米生长，使玉米较预期提前收割的可能性增加。
美国南部收割使玉米供应不断增加，进一步打压部分地区的玉米现货基差。
不过，CBOT报告在首个交割通知日，无玉米合约交割。
本月，指标12月玉米合约 基本持稳，上扬3美分，或0.6%。
国际谷物理事会将2013/14年玉米产量预估上调300万吨，至创纪录的9.45亿吨，但该数据低于美国农业部当前的预期9.57亿吨。
CBOT和其他美国市场周一将因劳动节假期休市。
12月玉米合约 升1/2美分，报4.82美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为166,060口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。