芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘涨跌互现，指标12月合约本月基本持平

路透8月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘涨跌互现，交易商称，玉米期货盘中多数时间处于平盘之下，收盘前受美国长周末前的空头回补推动反弹。

市场稍早承压，因天气模型显示，未来六到10天，美国中西部作物种植带的降雨将略多于之前的预期。

9月合约 因现货市场走软而承压。美国中西部内陆地区和美国墨西哥湾出口港口玉米现货基差走软，因高温天气加速玉米生长，使玉米较预期提前收割的可能性增加。

美国南部收割使玉米供应不断增加，进一步打压部分地区的玉米现货基差。

不过，CBOT报告在首个交割通知日，无玉米合约交割。

本月，指标12月玉米合约 基本持稳，上扬3美分，或0.6%。

国际谷物理事会将2013/14年玉米产量预估上调300万吨，至创纪录的9.45亿吨，但该数据低于美国农业部当前的预期9.57亿吨。

CBOT和其他美国市场周一将因劳动节假期休市。

12月玉米合约 升1/2美分，报4.82美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为166,060口。(完)

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