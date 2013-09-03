芝加哥期市：玉米期货多数收跌，受累于技术性卖盘

路透9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二多数收跌，交易商称，因现货市场走软，以及技术性卖盘，指标12月合约 受美国天气忧虑提振升至一周高位后转升为跌。

现货-9月合约 收涨3美分，报每蒲式耳4.98美元，在收盘前几分钟，相对于远月合约上涨。该合约今日开始交割，成交清淡。

大豆市场走强早盘支撑玉米期价。美国作物种植带在三日长周末期间降雨量有限，且天气预报显示，本周天气干燥，这扶助提振大豆市场。

在美国农业部今日稍后公布一周作物生长报告前，接受路透调查的分析师预计，上周美国玉米优良率为56%，较之前一周低3%。

12月玉米合约 一度升穿50日移动均线切入位4.88-3/4美元，后回落。支撑位在20日移动均线切入位4.70-3/4美元附近。

CBOT报告，有7口9月合约交割。

农业部报告，上周出口检验美国玉米1,743.6万蒲式耳，高于市场预估区间1,000-1,300万蒲式耳。

中国农业部长称，将逐步增加进口以满足不断增长的需求，反应中国在实现粮食自足方面面临的挑战。中国是全球第二大玉米全消费国。

今日CBOT玉米期货成交量预计为238,190口。(完)

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