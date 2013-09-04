芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因现货价格走低和美国天气状况改善

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
路透9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低，交易商称，受累于大豆价格回落，现货玉米市场走低，以及预报称美国中西部部分干燥地区周末前湿度增加。
一位农业气象学家周三表示，尽管天气预报显示将出现一定的降雨，但中西部种植区其他地区的干燥天气可能拖累玉米和大豆的总体收成前景。
交易商称，美国中西部玉米现货基差继续走低，因种植农户开始收割早熟的作物。该地区的大面积收割预计将在未来几周展开。
研究顾问公司Allendale Inc估计，2013年美国玉米收成平均为每英亩153.4蒲式耳，大豆收成为每英亩39.0蒲式耳，均低于政府周三发布的预估，该预估根据对34个州的农户调查收集的数据计算得出。
产量预估机构Lanworth周三将美国玉米产量预估从之前的134.06亿蒲式耳调降至133.3亿蒲式耳。
一项路透对20位分析师调查得出的平均预估为，今年美国玉米收成为每英亩153.985蒲式耳，低于农业部目前预估的154.400蒲式耳。
12月玉米合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为45。 12月玉米合约 跌5-3/4美分，报4.69-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为168,050口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。