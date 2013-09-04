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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因现货价格走低和美国天气状况改善

路透9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低，交易商称，受累于大豆价格回落，现货玉米市场走低，以及预报称美国中西部部分干燥地区周末前湿度增加。

一位农业气象学家周三表示，尽管天气预报显示将出现一定的降雨，但中西部种植区其他地区的干燥天气可能拖累玉米和大豆的总体收成前景。

交易商称，美国中西部玉米现货基差继续走低，因种植农户开始收割早熟的作物。该地区的大面积收割预计将在未来几周展开。

研究顾问公司Allendale Inc估计，2013年美国玉米收成平均为每英亩153.4蒲式耳，大豆收成为每英亩39.0蒲式耳，均低于政府周三发布的预估，该预估根据对34个州的农户调查收集的数据计算得出。

产量预估机构Lanworth周三将美国玉米产量预估从之前的134.06亿蒲式耳调降至133.3亿蒲式耳。

一项路透对20位分析师调查得出的平均预估为，今年美国玉米收成为每英亩153.985蒲式耳，低于农业部目前预估的154.400蒲式耳。

12月玉米合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为45。 　　12月玉米合约 跌5-3/4美分，报4.69-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为168,050口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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