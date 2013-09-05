芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因美国玉米收割即将大规模展开

路透9月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因玉米大规模收割即将展开，今年美国玉米收成可能创纪录，另外，玉米现货市场走低也拖累期货价格。
谷物贸易商称，美国中西部加工厂、粮库以及乙醇加工厂的玉米现货基差周四大幅走低，因随着新作玉米收割临近，旧作玉米需求有限。
一位农业气象学家周四称，天气预报显示，干燥的美国中西部的部分地区周末和下周湿度增加，但需要更多的降雨才能防止玉米和大豆减产。
商品经纪公司INTL FCStone估计，2013年美国玉米产量为创纪录的139.42亿蒲式耳。美国农业部将于9月12日下周四公布9月供需报告。
中国发展研究中心农村经济研究部部长徐小青周四表示，中国将增加玉米进口至约2,000-3,000万吨，以弥补国内供给短缺，同时维持小麦和稻米的自给自足率。
市场预估，美国农业部周度出口销售报告将显示，上周美国旧作玉米出口销售总额为负10万至正10万吨，销售新作玉米45-65万吨。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为41。
12玉米合约 跌8-1/2美分，报4.61美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为181,536口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)