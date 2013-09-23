芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受轧平仓位带动

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商称受包括玉米/大豆价差交易在内的轧平仓位动作提振。
相对大豆期货，玉米期货估值偏低，这引发一波买入玉米，卖出大豆的行情。
一农业气象学家周一表示，本周天气转干，气温上升将令美国中西部玉米和大豆收割活动更积极。
美国农业部周一报告，民间出口商报称向墨西哥出口了19.72万吨美国玉米。
路透访查的分析师预计，美国农业部周一稍晚将公布，最近一周美国玉米收割率为11%，之前一周为4%，去年同期为39%。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为39。 12月玉米合约 涨2-1/4美分，报4.53-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为115,317口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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