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市场报道 | 2013年 9月 25日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因季节性收割压力

路透9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，交易商称因季节性收割压力，且报告显示美国收割早期产量优于预期。

一农业气象学家周二表示，预计未来几周天气状况令人满意，有利于今年美国玉米和大豆的产量。

美国农业部周一晚公布，美国玉米收割率为7%，一周前为4%，五年均值为16%。

美国农业部周二表示，民间出口商报称，向哥伦比亚出口18万吨美国玉米，在本2013/14市场年度付运。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为36。 　　12月玉米合约 跌4-1/2美分，报4.48-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为154,203口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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