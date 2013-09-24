芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因季节性收割压力

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，交易商称因季节性收割压力，且报告显示美国收割早期产量优于预期。
一农业气象学家周二表示，预计未来几周天气状况令人满意，有利于今年美国玉米和大豆的产量。
美国农业部周一晚公布，美国玉米收割率为7%，一周前为4%，五年均值为16%。
美国农业部周二表示，民间出口商报称，向哥伦比亚出口18万吨美国玉米，在本2013/14市场年度付运。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为36。 12月玉米合约 跌4-1/2美分，报4.48-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为154,203口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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