芝加哥期市：CBOT玉米期货收升，因小麦涨势带动玉米买盘

路透9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，因小麦劲涨带动玉米买盘。CBOT小麦上涨至两个月高位，因担忧阿根廷小麦可能受霜冻影响，且预期中国进口需求增加。

玉米涨势受限，因美国收割活动加速，优于预期的玉米单产报告及今年玉米收成可能创纪录高位。

作作物预估机构Lanworth将2013/14年全球玉米和大豆产量预估上调，因预期南美玉米和大豆种植面积较大。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为43。 12月玉米合约 升6美分，报4.54-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为146,374口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)