芝加哥期市：CBOT玉米期货收升，因小麦涨势带动玉米买盘

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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路透9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，因小麦劲涨带动玉米买盘。CBOT小麦上涨至两个月高位，因担忧阿根廷小麦可能受霜冻影响，且预期中国进口需求增加。
玉米涨势受限，因美国收割活动加速，优于预期的玉米单产报告及今年玉米收成可能创纪录高位。
作作物预估机构Lanworth将2013/14年全球玉米和大豆产量预估上调，因预期南美玉米和大豆种植面积较大。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为43。 12月玉米合约 升6美分，报4.54-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为146,374口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。