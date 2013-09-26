芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于小麦市场劲扬

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，受助于空头回补和小麦市场连续第二日劲扬带来的支撑。
尽管面临美国农户加快玉米收割进度带来的季节性收割压力，玉米期价仍然收涨。今年美国玉米收成可能创纪录。
一位农业气象学家称，过去两周出现的少量小雨量降雨仅会给美国玉米和大豆收割带来很小的影响。
美国农业部称，上周出口销售美国2013/14年旧作玉米64.01万吨，高于预估的40-60万吨。
中粮粮油有限公司玉米部副总经理范珍钰称，中国玉米对外依存度可能升高，中国玉米自给率到2018年会达到93%，到2020年降至90%.中国是全球第二大玉米消费国。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为47。 12月玉米合约 升2美分，报4.56-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为120,398口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。