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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于小麦市场劲扬

路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，受助于空头回补和小麦市场连续第二日劲扬带来的支撑。

尽管面临美国农户加快玉米收割进度带来的季节性收割压力，玉米期价仍然收涨。今年美国玉米收成可能创纪录。

一位农业气象学家称，过去两周出现的少量小雨量降雨仅会给美国玉米和大豆收割带来很小的影响。

美国农业部称，上周出口销售美国2013/14年旧作玉米64.01万吨，高于预估的40-60万吨。

中粮粮油有限公司玉米部副总经理范珍钰称，中国玉米对外依存度可能升高，中国玉米自给率到2018年会达到93%，到2020年降至90%.中国是全球第二大玉米消费国。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为47。 　　12月玉米合约 升2美分，报4.56-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为120,398口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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