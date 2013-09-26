芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于小麦市场劲扬

路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，受助于空头回补和小麦市场连续第二日劲扬带来的支撑。

一位农业气象学家称，过去两周出现的少量小雨量降雨仅会给美国玉米和大豆收割带来很小的影响。