芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因季节性收割压力

路透9月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称因季节性收割压力，且天气预报显示至少未来两周美国作物将能快速收割。

一农业气象学家周五表示，未来几周美国玉米和大豆收割预计受到的干扰不大，且没有会影响两种作物的霜冻迹象。

在周一美国农业部发布季度库存报告前，有轧平仓位动作。路透访查的分析师预估均值为美国截至9月1日玉米库存为6.81亿蒲式耳，为17年最低。

中国国家发展和改革委员会周五称，2014年中国玉米进口关税配额量为720万吨，棉花为89.4万吨。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为43。 12月玉米合约 跌2-3/4美分，报4.54美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为138,805口。(完)

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