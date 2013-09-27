芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因季节性收割压力

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
路透9月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称因季节性收割压力，且天气预报显示至少未来两周美国作物将能快速收割。
一农业气象学家周五表示，未来几周美国玉米和大豆收割预计受到的干扰不大，且没有会影响两种作物的霜冻迹象。
在周一美国农业部发布季度库存报告前，有轧平仓位动作。路透访查的分析师预估均值为美国截至9月1日玉米库存为6.81亿蒲式耳，为17年最低。
中国国家发展和改革委员会周五称，2014年中国玉米进口关税配额量为720万吨，棉花为89.4万吨。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为43。 12月玉米合约 跌2-3/4美分，报4.54美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为138,805口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/29 深 星帅尔 002860 2,025.956 *19.81 *20.74 安信证券 3/31 3/29 沪 利群股份 780366 17,600 *8.82 *22.98 中信证券 3/31 3/29 深 实丰文化 002862 2,000 11.17 22.98 东海证券 3/31 3/30 沪 联泰环保 732797 5,334 -- -- 申万宏源 4/5 3/30 深 扬帆新材 300637 3,000 -- --
路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。