芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因市场对美国库存数据做负面反应

路透9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，因美国农业部季度库存报告显示，玉米库存大于预期。
农业部周一表示，9月1日美国玉米库存为8.24亿蒲式耳，高于分析师平均预估的6.81亿蒲式耳。
一位农业气象学家周一称，预计美国中西部未来至少10天的天气状况总体良好，有利于玉米和大豆的收割。不过，本周晚些时候将出现小雨量降雨，将使联合收割机收割的速度有所放慢。
交易商和分析师周一表示，美国中西部玉米和大豆收割缓慢推进，因很多农户等待作物成熟并干燥后再使用联合收割机进行收割。
12月玉米期货低于所有移动均线，九日相对强弱指标为33。
12月玉米合约 跌12-1/2美分，报4.41-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为322,042口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)