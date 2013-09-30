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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 04:53 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因市场对美国库存数据做负面反应

路透9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，因美国农业部季度库存报告显示，玉米库存大于预期。

农业部周一表示，9月1日美国玉米库存为8.24亿蒲式耳，高于分析师平均预估的6.81亿蒲式耳。

一位农业气象学家周一称，预计美国中西部未来至少10天的天气状况总体良好，有利于玉米和大豆的收割。不过，本周晚些时候将出现小雨量降雨，将使联合收割机收割的速度有所放慢。

交易商和分析师周一表示，美国中西部玉米和大豆收割缓慢推进，因很多农户等待作物成熟并干燥后再使用联合收割机进行收割。

12月玉米期货低于所有移动均线，九日相对强弱指标为33。

　　12月玉米合约 跌12-1/2美分，报4.41-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为322,042口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　　 (编译 母红; 审校 李军)
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