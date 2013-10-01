芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三年低点，因美国收割压力及库存大于预期

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跌至三年低点，交易商称因美国作物收割带来季节性压力，以及周一美国农业部发布季度库存报告利空，今日有后续卖压。
近月玉米期货 跌至2010年9月来最低的4.35-1/4美元，结算价报4.39美元，跌2-1/2美分。
多个远月合约触及合约低点。
市场仍在消化农业部周一公布的9月1日美国玉米库存为8.24亿蒲式耳，高于分析师平均预估的6.81亿蒲式耳。
美国农业部表示，截至周日，美国玉米收割率为12%，高于一周前的7%，但仍是四年最慢。
本周稍晚至周末，降雨将放慢美国玉米和大豆收割，特别是在美国中西部西北部地区。MDA Weather Services表示，周三开始，在西北部和密西西比河三角洲地区降雨将增加，周六前将到达中西部的东部至中部地区。
12月玉米期货九日相对强弱指标为31，接近0-30的技术性超卖区域。
今日CBOT玉米期货成交量预计为247,507口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。