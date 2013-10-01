芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三年低点，因美国收割压力及库存大于预期

路透10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跌至三年低点，交易商称因美国作物收割带来季节性压力，以及周一美国农业部发布季度库存报告利空，今日有后续卖压。

近月玉米期货 跌至2010年9月来最低的4.35-1/4美元，结算价报4.39美元，跌2-1/2美分。

多个远月合约触及合约低点。

市场仍在消化农业部周一公布的9月1日美国玉米库存为8.24亿蒲式耳，高于分析师平均预估的6.81亿蒲式耳。

美国农业部表示，截至周日，美国玉米收割率为12%，高于一周前的7%，但仍是四年最慢。

本周稍晚至周末，降雨将放慢美国玉米和大豆收割，特别是在美国中西部西北部地区。MDA Weather Services表示，周三开始，在西北部和密西西比河三角洲地区降雨将增加，周六前将到达中西部的东部至中部地区。

12月玉米期货九日相对强弱指标为31，接近0-30的技术性超卖区域。

今日CBOT玉米期货成交量预计为247,507口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)