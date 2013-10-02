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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 05:56 BJT

芝加哥期市：玉米期货收盘基本持平，空头回补抵消收割压力

路透10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周三收盘基本持平，交易商称，秋季收割令市场承压，但空头回补提供一定的底部支撑。

一位农业气象学家周三称，本周晚些时候到周末的降雨将导致美国中西部玉米和大豆收割放缓，但预计下周初天气转干。

产量预估机构Lanworth周三保持对美国2013/14年玉米和大豆产量预估不变。

市场预估，农业部周四公布的周度出口销售报告将显示，上周总计销售大豆50-70万吨，但如果部分政府部门仍然停运，该报告将不会发布。

CBOT-12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。 　　12月玉米合约 持平在每蒲式耳4.39美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为176,323口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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