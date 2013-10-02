芝加哥期市：玉米期货收盘基本持平，空头回补抵消收割压力

路透10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周三收盘基本持平，交易商称，秋季收割令市场承压，但空头回补提供一定的底部支撑。

一位农业气象学家周三称，本周晚些时候到周末的降雨将导致美国中西部玉米和大豆收割放缓，但预计下周初天气转干。