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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货上升，因回补空头及大豆上涨

路透10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四收高，交易商说，因回补空头，降水推迟美国玉米收割，且大豆上涨对玉米提供支撑。

CBOT-12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。 　　12月玉米合约 上升1/4美分，报每蒲式耳4.39-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为149,248口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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