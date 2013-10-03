芝加哥期市：玉米期货上升，因回补空头及大豆上涨

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四收高，交易商说，因回补空头，降水推迟美国玉米收割，且大豆上涨对玉米提供支撑。
CBOT-12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。 12月玉米合约 上升1/4美分，报每蒲式耳4.39-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为149,248口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
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