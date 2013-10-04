芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和收割延迟

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
路透10月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称因空头回补以及美国中西部天气潮湿令玉米收割被拖慢。
一农业气象学家周五表示，周末天气潮湿以及预报下周末还有另一个风暴将令今年美国玉米和大豆收割放慢。
美国政府关门阻碍了美国农业部月度产量报告的制定，该报告肯定将推迟发布，目前计划在10月11日出炉。
民间分析公司Informa Economics周五将美国玉米产量预估由138.89亿蒲式耳上调至140.1亿。
12月玉米期货 收高4美分，报每蒲式耳4.43-1/4美元。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为39。
今日CBOT玉米期货成交量预计为123,450口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)