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市场报道 | 2013年 10月 5日 星期六 05:29 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和收割延迟

路透10月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称因空头回补以及美国中西部天气潮湿令玉米收割被拖慢。

一农业气象学家周五表示，周末天气潮湿以及预报下周末还有另一个风暴将令今年美国玉米和大豆收割放慢。

美国政府关门阻碍了美国农业部月度产量报告的制定，该报告肯定将推迟发布，目前计划在10月11日出炉。

民间分析公司Informa Economics周五将美国玉米产量预估由138.89亿蒲式耳上调至140.1亿。

12月玉米期货 收高4美分，报每蒲式耳4.43-1/4美元。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为39。

今日CBOT玉米期货成交量预计为123,450口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　　 (编译 李军; 审校 母红)

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