芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和收割延迟

《汇市简讯》欧元/澳元上涨，此前澳洲零售销售数据不及预期

0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)