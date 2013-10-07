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市场报道 | 2013年 10月 8日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补及小麦期货上扬

路透10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商称因空头回补以及小麦期货上扬，且投资人出脱一些大豆/玉米套利交易。

一些交易商表示，传闻称中国购入80-90万吨美国玉米，2014年初装运。

季节性的收割压力以及报告指收割初期产量优于预期限制了升幅。

美国玉米和大豆收割初期产量大于预期，特别是在密西西比河东部农场。

一农业气象学家周一表示，本周天气转干且气温上升将令美国农户再度能够快速收割2013年度的玉米和大豆作物。

美国农业部发言人周一表示，“因联邦资金断供”，将不会按计划在周五发布美国作物报告和全球农产品供需预估报告。

路透访查的分析师预计今年美国玉米产量为138.02亿蒲式耳，略低于农业部9月预估的138.43亿。

12月玉米期货 收高6美分，报每蒲式耳4.49-1/4美元。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。

今日CBOT玉米期货成交量预计为257,903口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>　　 (编译 李军; 审校 母红)
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