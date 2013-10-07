芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补及小麦期货上扬

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商称因空头回补以及小麦期货上扬，且投资人出脱一些大豆/玉米套利交易。
一些交易商表示，传闻称中国购入80-90万吨美国玉米，2014年初装运。
季节性的收割压力以及报告指收割初期产量优于预期限制了升幅。
美国玉米和大豆收割初期产量大于预期，特别是在密西西比河东部农场。
一农业气象学家周一表示，本周天气转干且气温上升将令美国农户再度能够快速收割2013年度的玉米和大豆作物。
美国农业部发言人周一表示，“因联邦资金断供”，将不会按计划在周五发布美国作物报告和全球农产品供需预估报告。
路透访查的分析师预计今年美国玉米产量为138.02亿蒲式耳，略低于农业部9月预估的138.43亿。
12月玉米期货 收高6美分，报每蒲式耳4.49-1/4美元。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。
今日CBOT玉米期货成交量预计为257,903口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。