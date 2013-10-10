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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因收割压力和政府或降低乙醇混合要求

路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，交易商称，受累于政府可能降低乙醇混合要求的传言以及季节性收割压力。

指标CBOT-12月玉米期货 在上周触及的2010年9月以来最低4.35美元附近寻获支撑。

市场传言，美国环境保护局可能在未来两年下调美国汽油中混合6-10%乙醇的强制性要求，这可能导致乙醇生产行业对玉米的需求减少5亿蒲式耳。

玉米现货市场走强限制玉米期价跌势。玉米现货基差走坚，因美国中西部附近的加工商和乙醇厂供应紧蹙。

农户销售仍然不旺，因报告称收成好于预期。交易商称，玉米种植户储存尽量多的玉米，寄望未来价格会上涨。 　　12月玉米合约 跌5-1/4美分，报4.83-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为161,743口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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