芝加哥期市：玉米期货收跌，因收割压力和政府或降低乙醇混合要求

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，交易商称，受累于政府可能降低乙醇混合要求的传言以及季节性收割压力。
指标CBOT-12月玉米期货 在上周触及的2010年9月以来最低4.35美元附近寻获支撑。
市场传言，美国环境保护局可能在未来两年下调美国汽油中混合6-10%乙醇的强制性要求，这可能导致乙醇生产行业对玉米的需求减少5亿蒲式耳。
玉米现货市场走强限制玉米期价跌势。玉米现货基差走坚，因美国中西部附近的加工商和乙醇厂供应紧蹙。
农户销售仍然不旺，因报告称收成好于预期。交易商称，玉米种植户储存尽量多的玉米，寄望未来价格会上涨。 12月玉米合约 跌5-1/4美分，报4.83-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为161,743口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
目前，黄金已经连续两周上涨，短线已积累一定调整压力，但考虑到欧美政治经济方面的不确定性仍存，避险情绪将继续对黄金产生支撑，后市黄金有望维持震荡偏强格局。