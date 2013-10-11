芝加哥期市：玉米期货收低且触及三年低位，因收割压力

路透芝加哥10月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至2010年9月来最低位，交易商说，因报告称美国中西部收割快速推进，且收成良好。

本周，指标CBOT-12月玉米合约 下跌2.3%，连跌第二周。

美国中西部农户在过去一周收割玉米取得较大的进展，但预计周一晚开始降水，可能令收割速度放缓。

在美国农业部没有公布月度作物报告和供需报告的情况下，市场交投缺乏方向。美国政府部份关门，美国农业部因此取消发布这些报告。

在没有官方报告的情况下，路透访问分析师的调查显示，预期2013/14年美国玉米产量将为138.02亿蒲式耳，基于预期每英亩玉米单产平均为156.533蒲式耳。

12月玉米合约 跌5美分，报4.33-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为153,692口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)