芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于空头回补

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商称，受助于空头回补，终端用户买盘和投资者出脱大豆/玉米套利交易头寸。
CBOT-12月玉米期货 收涨8美分，报每蒲式耳4.34-3/4美元。
一位农业气象学家周一称，预计本周美国中西部总体天气状况良好，有利于作物收割，使农户得以开始2013年玉米和大豆最后阶段的收割。
周五公布的一项监管数据显示，截至11月5日当周，大型投机客削减CBOT玉米期货净空头头寸。
交易商称，美国中西部玉米现货基差持稳至走低，之前因CBOT期货价格上扬，农户增加销售。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为56。
今日CBOT玉米期货成交量预计为507,877口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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