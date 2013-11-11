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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于空头回补

路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商称，受助于空头回补，终端用户买盘和投资者出脱大豆/玉米套利交易头寸。

CBOT-12月玉米期货 收涨8美分，报每蒲式耳4.34-3/4美元。

一位农业气象学家周一称，预计本周美国中西部总体天气状况良好，有利于作物收割，使农户得以开始2013年玉米和大豆最后阶段的收割。

周五公布的一项监管数据显示，截至11月5日当周，大型投机客削减CBOT玉米期货净空头头寸。

交易商称，美国中西部玉米现货基差持稳至走低，之前因CBOT期货价格上扬，农户增加销售。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为56。

今日CBOT玉米期货成交量预计为507,877口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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