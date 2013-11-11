芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于空头回补

路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商称，受助于空头回补，终端用户买盘和投资者出脱大豆/玉米套利交易头寸。

CBOT-12月玉米期货 收涨8美分，报每蒲式耳4.34-3/4美元。

一位农业气象学家周一称，预计本周美国中西部总体天气状况良好，有利于作物收割，使农户得以开始2013年玉米和大豆最后阶段的收割。