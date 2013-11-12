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市场报道 | 2013年 11月 13日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因现货玉米下滑和农户增加卖出

路透11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，交易商说，因农户增加卖出，且现货玉米市场疲弱。

CBOT-12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.32-1/4美元。

美国中西部的大豆和玉米收割进入最后阶段，分析师平均预期为，截至11月10日，大豆收割率为94%，玉米收割率为84%，

美国农业部周二表示，上周出口检验美国玉米1,670.1万蒲式耳，低于预期的的2,800-3,200万蒲式耳。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为51。

今日CBOT玉米期货成交量预计为320,097口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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