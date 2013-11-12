芝加哥期市：玉米期货收跌，因现货玉米下滑和农户增加卖出

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，交易商说，因农户增加卖出，且现货玉米市场疲弱。
CBOT-12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.32-1/4美元。
美国中西部的大豆和玉米收割进入最后阶段，分析师平均预期为，截至11月10日，大豆收割率为94%，玉米收割率为84%，
美国农业部周二表示，上周出口检验美国玉米1,670.1万蒲式耳，低于预期的的2,800-3,200万蒲式耳。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为51。
今日CBOT玉米期货成交量预计为320,097口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。