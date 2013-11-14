芝加哥期市：玉米期货收低，因美国或放宽汽油中混合乙醇的强制性要求

路透11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商说，因担忧美国政府可能放宽美国汽油中混合乙醇的强制性要求，这可能降低对美国玉米的需求，以及令玉米结转库存增加。

今年稍早被泄露的文件显示，美国国家环境保护局(EPA)可能将明年美国汽油中混合乙醇的强制性要求降至130亿加仑，低于一项2007年法律中设定的144亿加仑的目标。

美国玉米进入收割最后阶段，继续向玉米期货施压。2013年美国玉米收成将可能创纪录。

一农业气象学家周四表示，未来两周天气大多干燥，使美国农户得以完成玉米和大豆收割。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为41。

CBOT-12月玉米期货 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为352,839口。(完)

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