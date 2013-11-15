芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国建议明年减少使用乙醇

路透11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商说，因美国明年可能减少使用基于玉米的乙醇作为燃料。
CBOT-12月玉米期货 跌4-1/2美分，报4.22美元。
美国政府周五建议，2014年削减美国生物燃料使用目标至152.1亿加仑，2007年再生燃料法中设定的联邦目标为181.5亿加仑。
美国农业部周五表示，上周净出口销售2013/14年度玉米120.29万吨，高于预估的80-100万吨。
中国国家发展和改革委员会周五宣布，2013年东北地区将继续实行玉米、大豆临时收储政策。大豆收储价与去年持平。预计这会令中国国内价格高于国际市场，刺激进口增加。
一农业气象学家周五表示，美国周末降雨将令玉米和大豆作物的收割略有放缓，但下周天气放晴能让农户基本结束2013年度的收割工作。
交易消息人士表示，Informa Economics周五预计2014年美国玉米种植面积为9,154.6万英亩，低于之前预估的9,170万。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为36
今日CBOT玉米期货成交量预计为427,148口。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)