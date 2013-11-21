芝加哥期市：玉米收涨，因空头回补和出口强劲

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
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路透11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，因空头回补和美国玉米出口销售强劲。
CBOT-12月玉米合约 收涨6美分，报每蒲式耳4.23美元。
美国农业部周一称，上周出口销售2013/14年美国玉米94.52万吨，接近75-95万吨的预估区间高端。
在周五12月期权合约到期前，有大量CBOT-12月玉米期权未平仓合约，这增加了本周期货市场的不确定性，因交易商观望该合约是否会跌至4美元的新低。
12月玉米期货合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为46。
今日CBOT玉米期货成交量预计为401,090口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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