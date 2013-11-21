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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：玉米收涨，因空头回补和出口强劲

路透11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，交易商称，因空头回补和美国玉米出口销售强劲。

CBOT-12月玉米合约 收涨6美分，报每蒲式耳4.23美元。

美国农业部周一称，上周出口销售2013/14年美国玉米94.52万吨，接近75-95万吨的预估区间高端。

在周五12月期权合约到期前，有大量CBOT-12月玉米期权未平仓合约，这增加了本周期货市场的不确定性，因交易商观望该合约是否会跌至4美元的新低。

12月玉米期货合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为46。

今日CBOT玉米期货成交量预计为401,090口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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