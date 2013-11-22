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市场报道 | 2013年 11月 23日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，盘中一度受大豆期货大涨带动上涨

路透11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称盘中得益于大豆期货的强劲升势一度上涨，但终场由升转跌。

CBOT-12月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳美4.22-1/4元。

一农业气象学家周五表示，本周末及下周天气干燥将令美国农户能够完成2013年度玉米和大豆作物收割。

12月玉米期货低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为47。

今日CBOT玉米期货成交量预计为399,840口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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