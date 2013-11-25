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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 06:02 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受助于大豆走强

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨，交易商称，受助于大豆市场走强。

但指标CBOT-12月玉米期货在上周高位4.26-3/4美元附近的面临阻力。

12月合约也未能守住在20日移动均线切入位4.24-7/8美元上方的支撑位。

美国农业部周一早上表示，上周出口检验美国玉米3,024万蒲式耳，高于市场预期的2,500-3,000万蒲式耳。

CBOT-12月玉米 收涨2-1/2美分，报每蒲式耳美4.24-3/4元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为258,046口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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